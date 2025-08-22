İHA Saldırısında 12 Polis Öldü

Dünya

POLİS HELİKOPTERİNE SALDIRI

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesinde Amalfi kırsalında gerçekleştirilen operasyon esnasında bir polis helikopteri İHA saldırısına uğradı. Bu olay neticesinde helikopterde bulunan 12 polis hayatını kaybetti ve 5 polis yaralandı. Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, “Görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı.” şeklinde açıklama yaptı.

SALDIRIDAN SORUMLU GRUP

Yetkililer, saldırının arkasında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central’e (EMC) bağlı 36. cepheyi sorumlu tuttu. Olayla ilgili olarak bölgedeki operasyonların devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.

