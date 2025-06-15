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Ihlara Vadisi’nde Balon Düştü, Yaralı Var!

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HAVA BALONU KAZASI AŞAMASI

Kapadokya’nın başlangıç noktası olarak bilinen Aksaray’ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi’nden havalanan iki sıcak hava balonu, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Gözlükköyü mevkisine düştü. İlk tespitlere göre, kazada bir kişi yaşamını yitirdi ve 19 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaralanan kişiler, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Kazada pilotun hayatını kaybettiğini açıklayan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin yaralandığını bildirdi. Pilotun ayaklarının ipe dolanması sebebiyle sepetten düştüğünü belirten Kumbuzoğlu, “Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor.” şeklinde konuştu.

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