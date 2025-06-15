Ihlara Vadisi’nde Balon Kazası: 1 Ölü!

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Kapadokya’nın başlangıç bölgesi olan Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi’nden sabah saat 05.00’te havalanan sıcak hava balonu, aniden meydana gelen rüzgar değişimi yüzünden 07.00 civarında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yaptı. Bu sert iniş esnasında ayağına ip dolanan pilot Hüseyin Türk, sürüklenen sepetin altında kalmıştı. İhbar yapılmasının ardından jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine ulaştı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde pilot Türk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Yaklaşık 6 yıllık pilot olan 3 çocuk babası Türk’ün cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Cenazenin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Nevşehir’e götürüleceği bilgisi verildi.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Aksaray’daki sıcak hava balonu kazasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından teknik inceleme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, kalkış sonrası hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. Yaralanan yolcular hastaneye sevk edilmiştir ve 12 yolcu tedavi altına alınmıştır.” denildi. Ayrıca, pilotun sert iniş sonrası hayatını kaybettiği belirtilerek, kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa uygun olduğu, ancak beklenmedik rüzgar değişikliği sonucu iniş kararı alındığı aktarıldı. Olayın gelişmeleri anlık olarak takip edileceği ifade edildi.

DİĞER BİR BALON DA SERT İNİŞ YAPTI

Yine Ihlara Vadisi bölgesinden havalanan başka bir sıcak hava balonunun da anlık rüzgar değişimi sonucu sert iniş yaptığı, ancak bu olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı öğrenildi.

VALİLİK’TEN RESMİ AÇIKLAMA

Aksaray Valiliği, kazaya dair resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “15.06.2025 tarihi, saat 05.00 sularında, Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sularında sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. İniş sırasında yaşanan talihsiz kaza nedeniyle balonun pilotu arkadaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, balonda bulunan 12 yolcu ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.” denildi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi’nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti. Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü ifade eden Kumbuzoğlu, “Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumu iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor.” dedi.