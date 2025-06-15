Ihlara Vadisi’nde Balon Kazası Gerçekleşti

KAZA OLAYI

Kapadokya’nın başlangıç noktası olan Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi bölgesinden sabah saat 05.00’te havalanan sıcak hava balonu, aniden değişen rüzgar nedeniyle saat 07.00’de Karataş köyü civarında sert iniş yaptı. Bu sırada pilot Hüseyin Türk’ün ayağına ip dolanarak sürüklenen sepetin altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, pilot Türk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Yaklaşık altı yıllık deneyime sahip olan üç çocuk babası Türk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Türk’ün cenazesinin otopsi sonrası memleketi Nevşehir’e gönderileceği ifade edildi.

TEKNİK İNCELEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aksaray’daki sıcak hava balonu kazasına ilişkin olarak Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından teknik inceleme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Aksaray Ihlara bölgesinden havalanan sıcak hava balonunun kalkış sonrası hava koşullarındaki anlık değişim nedeniyle sert bir iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Sert iniş sonrasında, yaralanan yolcuların hastaneye sevk edildiği ve toplamda 12 yolcunun tedavi altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Balonun pilotu maalesef meydana gelen sert iniş neticesinde hayatını kaybetmiştir. Kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa elverişli olduğu ancak beklenmedik şekilde bölgede rüzgarın çıktığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili teknik inceleme süreci devam etmektedir” denildi.

BİR DİĞER BALONDA SERT İNİŞ YAPTI

Aynı zamanda Ihlara Vadisi bölgesinden havalanan başka bir sıcak hava balonunun da, anlık rüzgar değişimi nedeniylesert iniş yaptığı ancak bu olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMALARI

Aksaray Valiliği, kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “15.06.2025 tarihi, saat 05.00 sularında, Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sularında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. Yaşanan talihsiz kaza neticesinde balonun pilotu hayatını kaybetmiş, balonda bulunan 12 yolcu hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi’nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını açıkladı. Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü belirten Kumbuzoğlu, “Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumu iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor.” şeklinde konuştu.