Ihlara Vadisi’nde Balonlar Düştü: 1 Ölü!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE SEBEBİ

Kapadokya’nın başlangıç noktası olarak bilinen Aksaray’ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi’nden havalanan iki sıcak hava balonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle Gözlükköyü mevkisinde düştü. İlk verilere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazada pilotun öldüğünü ve 19 Endonezyalı turistin yaralandığını bildirdi.

PİLOTUN DURUMU VE YARALILARIN SAĞLIĞI

Pilotun ayaklarının ipe dolanması sebebiyle sepetten düştüğünü belirten Kumbuzoğlu, “Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor.” şeklinde konuştu.