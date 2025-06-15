Gündem

Ihlara Vadisi’nde Balonlar Düştü: 1 Ölü!

ihlara-vadisi-nde-balonlar-dustu-1-olu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE SEBEBİ

Kapadokya’nın başlangıç noktası olarak bilinen Aksaray’ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi’nden havalanan iki sıcak hava balonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle Gözlükköyü mevkisinde düştü. İlk verilere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazada pilotun öldüğünü ve 19 Endonezyalı turistin yaralandığını bildirdi.

PİLOTUN DURUMU VE YARALILARIN SAĞLIĞI

Pilotun ayaklarının ipe dolanması sebebiyle sepetten düştüğünü belirten Kumbuzoğlu, “Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Sivil Havacılık Bakanlığı, Uçak İncelemesi

Hindistan'daki uçak kazası sonrası, ülke genelindeki tüm "Boeing 787" uçakları için inceleme süreci başlatıldı.
Dünya

İran’dan İbranice “Çaresiz Kalacaksınız” Açıklaması

İran lideri Hamaney, İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarının başladığını duyurarak, “çaresiz kalacaksınız” uyarısında bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.