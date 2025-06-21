İİT Oturumu İstanbul’da Gerçekleşiyor

DÜNYA GÜNDEMİNDE İİT ZİRVESİ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla düzenleniyor. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, 57 üye ülkeden 40’tan fazla dışişleri bakanı ve yaklaşık 1.000 temsilci katılıyor. Zirvenin en dikkat çekici konuklarından biri İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi oluyor.

Toplantının ana gündem maddesi, İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları ve bölgede tırmanan gerilim. Özellikle 13 Haziran’da başlayan ve Arak kentindeki Khondab nükleer tesisine yönelik saldırılar, zirvede özel bir oturumda ele alınıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul’a gelirken yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırısını kınayan güçlü bir bildiri bekliyoruz. İran, meşru savunma hakkını kullanmaya devam edecek” dedi. Arakçi, toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve diğer dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. İranlı Bakan, “Bu zirve, İran’ın haklı sesini dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.