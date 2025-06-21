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İİT Zirvesi, Arakçi İstanbul’da

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İİT Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da Toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu toplantıya, 57 üye ülkeden 40’tan fazla dışişleri bakanı ve yaklaşık 1.000 temsilci katılıyor. Zirvenin dikkati çeken konuklarından biri ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi.

İsrail-İran Gerilimi Zirvede Ele Alınıyor

Toplantının ana gündem maddesi, İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları ve bölgedeki tırmanan gerilim. Özellikle 13 Haziran’da başlayan ve Arak kentindeki Khondab nükleer tesisine yönelik saldırılar, zirvede özel bir oturumda değerlendiriliyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul’a gelirken yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırısını kınayan güçlü bir bildiri bekliyoruz. İran, meşru savunma hakkını kullanmaya devam edecek” dedi. Ayrıca, toplantı kapsamındaki görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve diğer dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacağı bilgisi verildi. Arakçi, “Bu zirve, İran’ın haklı sesini dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.

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