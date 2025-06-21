İİT Zirvesi İstanbul’da Gerçekleşiyor

İİT DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ’NDEN KÜRESEL PROBLEMLERE ÇÖZÜM ARAYIŞI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu önemli toplantıya, 57 üye ülkeden 40’tan fazla dışişleri bakanı ve yaklaşık 1.000 temsilci katılıyor.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının en önemli gündem maddesi, İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları ve bölgedeki tırmanan gerilim. Özellikle 13 Haziran’da başlayan ve Arak kentindeki Khondab nükleer tesisine yönelik saldırılar, zirvede özel bir oturumda detaylı şekilde ele alınıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul’a gelirken yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırısını kınayan güçlü bir bildiri bekliyoruz. İran, meşru savunma hakkını kullanmaya devam edecek” dedi. Ayrıca, Bakan Arakçi toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve diğer dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. İranlı Bakan, “Bu zirve, İran’ın haklı sesini dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.