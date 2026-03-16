IKBY’de Üretim Durdu Milis Saldırıları Nedeniyle

IKBY, DOĞAL GAZ VE PETROL ÜRETİMİNİ DURDURDU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “yasa dışı milislerin” saldırıları nedeniyle bölgede bulunan petrol ve doğal gaz kaynaklarından üretimin tamamen durmuş olduğunu ve ihraç edilecek petrol kalmadığını duyurdu.

KÜRDİSTAN’DAN BAĞDAT’A CEVAP

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı’nın Erbil’in Türkiye’deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihraç etmesine onay vermediği yönündeki ifadelerine yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, Bağdat’ın durumu çarpıttığı ve gerçekleri gizlemeye çalıştığı öne sürüldü. “Bağdat’taki mevcut hükümet, Gümrük Verileri Otomasyon Sistemini (ASYCUDA) kurma bahanesiyle ocak ayından bu yana Kürdistan Bölgesi’ne sıkı bir ambargo uyguladı ve tüccarların dolar temin etmesine izin vermedi. O zamandan beri bölgedeki ticari hareketlilik durmuş durumda.” denildi.

PETROL ÜRETİMİ SALDIRILARLA DURDU

Açıklamada, bölgede bulunan tüm petrol ve doğal gaz sahaları ile rafinerelerin “yasa dışı milisler” tarafından hedef alındığı belirtildi. Bu saldırılar sonucunda petrol ve doğal gaz üretiminin durduğu ve bu nedenle bölgeden ihraç edilecek petrol ürünü kalmadığı vurgulandı. “Bağdat bu saldırılara karşı yeterli mücadele edebilecek imkana sahip değil ve etkili önlemler alınmamış durumda.” değerlendirmesi yapılan açıklamada, “Bu saldırganların çoğu Bağdat’tan maaş alıyor, silahlandırılıyor ve finanse ediliyor. Öte yandan Kürt halkının maaşları sürekli gecikmekte ve gerekli miktardan daha az gönderilmektedir.” ifadeleri yer aldı.

DİYALOG ÇAĞRISI GÖRMEZDEN GELİNDİ

IKBY’nin daha önce defalarca yapıcı diyalog çağrısında bulunduğu ancak bu çağrıların dikkate alınmadığı kaydedildi. Açıklamada, “Bölgeye anayasaya aykırı bir gündem dayatılmaya çalışılıyor. Tüm Irak’ın faydasına olacak ve Kürdistan’ın baskı altında kalmayacağı bir sonuca ulaşmak için uzman ekiplerle görüşmeye hazırız.” denildi. Irak Petrol Bakanlığı, bölgedeki kriz nedeniyle güney terminallerinden petrol ihracatının durmasının ardından kuzey hattı üzerinden (Türkiye’deki Ceyhan Limanı) ihracatı yeniden başlatma çabasında olduklarını ancak IKBY’nin bu aşamada onay vermediğini duyurdu.

