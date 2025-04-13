“İki Doktor Hakkında Soruşturma Başlatıldı”

KADIN HASTALAR HAKKINDA UYGUNSUZ YAZIŞMALAR İDDİASI

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan bazı sağlık çalışanlarının, kadın hastalar hakkında uygunsuz yazışmalar yaptığı iddiası kamuoyunda geniş yankı buldu. Sosyal medya aracılığıyla yayılan mesajlar büyük tepki toplarken, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bu durumla ilgili bir soruşturma açtı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak” suçları çerçevesinde iki doktor hakkında soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Selçuk Üniversitesi yönetimi, söz konusu yazışmalarla ilgili olarak hastane personeline yönelik bir idari soruşturma başlatıldığını ve ilgili doktorların görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Üniversite, sağlık çalışanlarının etik kurallara ve meslek onuruna uygun bir şekilde davranmalarının zorunlu olduğunu vurguladı.

SORUŞTURMA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın her yönüyle dikkate alınarak titiz bir biçimde incelendiğini belirtip, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.