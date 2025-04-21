İki İlçe Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti

İYİ PARTİ’DE BAŞKAN İSTİFALARI DEVAM EDİYOR

İYİ Parti’de vekillerin ardından başkanlar da istifa etmeye başladı. Son olarak Bursa’nın iki ilçe belediye başkanı, AK Parti’ye katıldıklarını duyurdu. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçtiklerini açıkladı. Her iki başkan, rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

ERCAN ÖZEL’DEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti’ye katılımını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Özel, “AK Parti’nin eser ve gönül belediyeciliği anlayışıyla, Sayın Başkanımızla birlikte Yenişehir’imiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Hizmet yolculuğunda omuz omuza yürüyecek olmaktan memnuniyet duyuyor, kendisine bir kez daha ‘hoş geldiniz’ diyorum. Rabbim birliğimizi daim, hizmetimizi bereketli kılsın” şeklindeki mesajı paylaştı.

FATİH KARABATI’NIN KATILIM SEBEBİ

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama ile AK Parti’ye katıldığını duyurdu. Karabatı, mesajında, “31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sizlerin büyük teveccühüyle Karacabey Belediye Başkanı olarak seçildim… Ancak, bu yolda ilerlerken bazı kararların sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek verilmesi gerektiğini gördüm. Karacabey’in ihtiyaç duyduğu yatırımların ve projelerin daha sağlam zemine oturması için aldığım karar neticesinde çalışmalarımı Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

Karabatı, “Bu karar, kişisel ya da duygusal değil; tamamen Karacabey’in yarınları adına yapılmış rasyonel bir tercihtir. Siyaset bir araçtır; asıl hedef ise hizmettir” şeklinde belirtti. Mesajının devamında, “Rozetler değişebilir, ancak gönlümdeki Karacabey sevdası, bu millete hizmet etme anlayışım asla değişmez. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, bugüne kadar bana inanan, destek veren tüm hemşehrilerime en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yeni süreçte yine hep birlikte, omuz omuza, Karacabey için çalışmaya, üretmeye, güçlü yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Karacabey’in hak ettiği yeri alması için var gücümüzle çalışacağız. Tüm hemşehrilerimin bu değişimi, yukarıda izah ettiğim çerçevede değerlendirerek anlayışla karşılayacağına inanıyor, yeni dönemin ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.