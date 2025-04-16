İki Şüpheli 129 Sahte Altınla Yakalandı

DOLANDIRICILARIN SİNİCİ PLANLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı, iki dolandırıcının dikkatlice hazırladığı sahte altın operasyonuna ev sahipliği yaptı. H.İ.K. (37) ve E.S. (25) isimli şüpheliler, bir kuyumcu dükkanına gelerek öncelikle deneme amacıyla 2 gram altın bozdurmak istedi. Kuyumcu, altınların gerçek olduğuna emin olduktan sonra ödemeyi yaparken, şüpheliler ani bir karar alarak ceplerindeki 40 gram altını daha bozdurma isteğinde bulundu. Toplamda 42 gram altın alarak kuyumcudan yaklaşık 200 bin TL alan dolandırıcılar, dükkanları terk ettikten sonra kuyumcu detaylı bir inceleme yapmaya karar verdi.

DOLANDIRILAN ALTINLARIN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kuyumcunun kontrolü neticesinde, bozdurulan 40 gramlık altının sahte olduğu anlaşıldı. Bu durumu yetkililere bildiren kuyumcu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İnegöl KOM Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. H.İ.K. ve E.S., Bursa’nın merkezinde başka bir kuyumcuyu dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

İki dolandırıcının sadece İnegöl’de değil, aynı zamanda Bilecik’in Bozüyük ile Kütahya’nın Emet ve Tavşanlı ilçelerinde de toplam 129 sahte gram altınla en az dört kuyumcuyu dolandırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 76 adet sahte gram altın, gerçek altınlar ve 143 bin TL bulunarak ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki zanlı adliyeye sevk edildi.