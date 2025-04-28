İkinci Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi Belli

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ İÇİN GÖZLER 2025’TE

2025 yılının başında emekliler yılın ilk bayram ikramiyesini aldı. Şimdi ise gözler ikinci bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilecek ikinci ikramiye ödemesi, haziran ayının ilk günlerinde zamlı tutarlarla hesaplara yatırılacak. Bu yıl Kurban Bayramı, 6 ile 9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.

Kurban Bayramı’nın 6 ile 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olması nedeniyle, emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin 2 ile 5 Haziran tarihlerinde tamamlanması öngörülüyor. Bayram ikramiyesinden mevcut emeklilerin yanı sıra yeni emeklilik başvurusu yapanlar da yararlanabiliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Mevzuata göre, bayram ikramiyesinden faydalanabilmek için emekli aylığının, bayramın bulunduğu ayda bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar, yapılan başvuru sonrasında takip eden ay içerisinde bağlanıyor. Bu kapsamda, mart ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar ilk ikramiyeden faydalandı. Nisan ve mayıs ayında başvuranlar ise ikinci ikramiyeye hak kazanacak. Özellikle mayıs ayında başvuru yapanların, 1 Haziran itibarıyla aylıkları bağlanacağı için Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanması mümkün olacak.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH

İkramiye ödemesinden yararlanmak isteyenlerin mayıs ayının sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunması gerekiyor. Başvuru süresi tamamlanır fakat aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişmezse bile, emeklilik hakkı kazanmış olanlar aylıkları bağlandığında ikramiyelerini alabilecekler. Mayıs ayı sonrası başvuranlar için ise ikramiye ödemesi 2026 yılında başlayacak.

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARLARI

Bu yıl çıkarılan yasayla bayram ikramiyesi tutarı artırıldı. Buna göre emekli maaşı alanlar 4 bin TL ikramiye alacak. Ölüm aylığı alanların ikramiyeleri, aylık oranına göre değişecek. Ölüme bağlı aylık oranı yüzde 75 olanlara 3 bin TL, yüzde 50 olanlara 2 bin TL, yüzde 25 olanlara ise bin TL ikramiye ödenecek. İki farklı dosyadan aylık alan hak sahipleri için ikramiye, en yüksek ödeme yapılan dosya üzerinden hesaplanacak. Bu tutarlar, Kurban Bayramı için geçerli olacak. Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerini almak için gün sayarken, yeni emekli olacak vatandaşların da mayıs sonuna kadar başvuru yapması büyük önem taşıyor. Bu durum, hem zamlı ikramiyeden faydalanmalarını hem de bayram öncesinde maddi destek sağlamalarını mümkün kılacak.