Ikinci Büyük Dalga! LinkedIn, 281 Çalışanı İşten Çıkardı

İşten Çıkarma Açıklaması

LinkedIn, Kaliforniya İstihdam Geliştirme Departmanına yaptığı resmi bildirimde, 281 çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Bu gelişme, ana şirket Microsoft’un mayıs ayı başında açıkladığı toplamda yaklaşık 6 bin kişilik işten çıkarma kararının bir parçası. İşten çıkarmalar, şirketin San Francisco, Mountain View, Carpinteria ve Sunnyvale ofislerinde gerçekleştirildi. En çok kaybın yaşandığı yer ise Mountain View ofisi oldu. Kaliforniya’daki işten çıkarmalar özellikle yazılım mühendislerini olumsuz etkiledi. Bunun yanında, kıdemli ürün yöneticileri ve yetenek yönetimi direktörleri gibi farklı pozisyonlardaki çalışanlar da işlerini kaybetti.

Yeni İş İlanları Yayınlandı

LinkedIn, işten çıkarılan çalışanlara durumu 13 Mayıs’ta bildirdi. Çoğu kişi, LinkedIn üzerinden iş aradıklarını duyuran paylaşımlar yaptı. Şirketten bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, web sitesinde dünya genelinde 30’dan fazla şehirde 18 binden fazla çalışanın bulunduğu belirtiliyor. Bu, LinkedIn’in son iki yıldaki ikinci büyük işten çıkarma dalgası olma özelliğini taşıyor. 2023 yılında da, şirket benzer şekilde yaklaşık 700 çalışanıyla yollarını ayırmış ve bu kararın “çeviklik ve hesap verebilirliği artırma” amacıyla alındığını belirtti.

Microsoft’un Satın Alımı ve Finansal Veriler

LinkedIn, 2016 yılında Microsoft tarafından 26 milyar dolara satın alınmıştı. Nisan ayında açıklanan verilere göre, şirket 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde 4,3 milyar dolar gelir elde etti. Bu da, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik bir artış anlamına geliyor.