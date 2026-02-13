İkinci Cinayet Olabileceği İhtimali Üzerine Soruşturma Derinleşti

KAMUOYUNDA “KESİK BAŞ CİNAYETİ” OLARAK BİLİNEN OLAYDA SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Şişli’de bir konteynerde bulunan Durdona Khokimova’nın cansız bedeniyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştirilirken, Ümraniye’de aynı adreste gerçekleşmiş olabilecek ikinci bir cinayetle ilgili yeni bulgular elde edildi.

KAYIP İHBARI SORUŞTURMAYI YENİDEN YÖNLENDİRDİ

Ülkesindeki ailesi tarafından 23 Ocak’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen Özbekistan uyruklu Sayyara Ergaşaliyeva için 6 Şubat’ta yapılan kayıp başvurusu, polis ekiplerinin yeni bir çalışma başlatmasına sebep oldu. İlgili incelemelerde Ergaşaliyeva’nın ikamet ettiği adresin, Durdona Khokimova cinayetinin meydana geldiği evle aynı olduğu belirlendi. Yapılan tespitlere göre, Durdona Khokimova ile Sayyara Ergaşaliyeva’nın şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile yaklaşık bir ay boyunca aynı evde kaldığı ortaya çıktı. Ayrıca, Ergaşaliyeva ile şüphelilerden G.A.K. arasında duygusal bir ilişki olduğu değerlendirildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DETAYLI İNCELEMEYE TABİ TUTULDU

Güvenlik kameralarındaki kayıtlara göre, Ergaşaliyeva’nın 23 Ocak’ta eve girişi ve kısa süre sonra iki şüphelinin adrese gelmesi kaydedildi. 24 Ocak’ta ise şüphelilerin gün boyu evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri döndükleri belirlendi. Son çıkışta ise zanlıların eve beyaz bir valizle girdiği, daha sonra aynı valizle çıkarak taksiye bindiği ve Fatih’e doğru hareket ettiği kaydedildi.

“ÇEŞİTLİ NOKTALARA PARÇALARA AYIRARAK ATTIK”

Durdona Khokimova cinayetiyle ilgili olarak tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K.’nın savcılık talimatı doğrultusunda yeniden sorgulandığı öğrenildi. Şüphelilerin, Sayyora Ergaşaliyeva’yı 23 Ocak’ta kesici bir aletle öldürdüklerini, ardından cesedi parçalayarak çeşitli noktalardaki çöp konteynerlerine attıklarını ifade ettikleri bildirildi. Sorgulamanın ardından şüpheliler ikinci kez adliyeye sevk edildi.

“AYNI VALİZLE CESETLERİ TAŞIMIŞLAR” İDDİASI DOSYADA BULUNUYOR

Soruşturma çerçevesinde elde edilen görüntüler, şüphelilerin önce Sayyora Ergaşaliyeva’nın cesedini poşetlere ve satın alınan beyaz bir valize koyduğu, ardından taksiyle Fatih’teki çeşitli çöp konteynerlerine bıraktıklarını ve valizi boşalttıktan sonra eve döndüklerini göstermektedir. Elde edilen bilgilere göre, bir gün sonra öldürülen Durdona Khokimova’nın bedeninin de aynı valize konularak taksiyle Şişli’ye götürüldüğü ve konteynere atıldığı bildiriliyor.

KAN ÖRNEKLERİYLE EŞLEŞME BİLGİSİ EDİNİLDİ

Sayyara Ergaşaliyeva’nın kayıp başvurusunun ardından ailesinden alınan kan örnekleriyle evden alınan kan örneklerinin uyuştuğu belirtiliyor.