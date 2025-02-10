İkinci El Araçlar Sıfırı Geçti

ARABA FİYATLARINDAKI SON DURUM

Araba fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Uzmanlar, otomobil alacaklara “fiyat” konusunda uyarılarda bulunuyor. Bayilerin liste fiyatlarından çok daha düşük fiyatlarla otomobil satışı yapması, ikinci el piyasasında kafa karışıklığı yaratıyor. Örnek vermek gerekirse, 1.7 milyon TL olan bir sıfır otomobil için bayi 1.4 milyon TL teklif ederken, aynı model ikinci elde yine 1.7 milyon TL’den satışa sunuluyor. Pandemi sonrası otomotiv sektörü, fiyat dengesizliği konusunda en çok etkilenen alanlar arasında yer alıyor. Bir dönem bayilerde liste fiyatlarının üzerinde satışlar gerçekleşmesine rağmen, günümüzde Avrupa’daki emisyon geçişleri ve gerileyen talep nedeniyle bayiler sıfır araçlarla dolup taşıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDAKİ DENGESİZLİKLER

Bayilerde liste fiyatlarının oldukça altında satılan sıfır araçların aynı modellerinin, hatta biraz kullanılmış olanlarının ikinci el araç platformlarında gerçek fiyatlarının üzerinde listelediği gözlemleniyor. Bu durum, online platformların “referans” olarak alınması nedeniyle ikinci el araç piyasasında bir balon oluşturabiliyor. Araştırmalar, tüketicilerin fazla bilgi sahibi olmadan yüksek fiyattan ikinci el araç alma yoluna gittiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu tür sorunların hem otomobil markalarının internet sitelerinde hem de eski fiyat bilgilerine bağlı kalan ikinci el araç platformlarında yaşandığını belirtiyor.

PİYASADA GÖZLEMLENEN FARKLAR

Geçen hafta İstanbul’daki bayileri gezerek, sıfır araçlar için fiyat teklifleri aldıktan sonra bu teklifleri ikinci el araç platformlarıyla karşılaştırdık. Örneğin, 1 milyon 480 bin TL teklif edilen bir Opel Astra’nın aynıı ikinci el araç ticaretinde 1.5 milyon TL ile 1.7 milyon TL arasında satışa sunulmuş durumda. Bayide 1 milyon 270 bin TL’den satılan üst donanımlı Opel Corsa’nın ikinci el fiyatı ise 1.3 milyon TL ile 1.4 milyon TL arasında değişiyor. Farklı markalarda da benzer durumlar gözlemleniyor; örneğin 1 milyon 370 bin TL’den satılan Toyota Corolla’nın ikinci el fiyatı 1.4 milyon TL’den başlıyor.

FİYAT DENGESİZLİKLERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Ticaret Bakanlığı, sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki fiyat dengesizliklerinin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için bazı düzenlemeler yapma kararı aldı. Sıfır liste fiyatı üzerinden ikinci el araç sitelerinde satış yapılması yasaklandı. Ancak, sorun tam da burada başlıyor çünkü bayiler artık liste fiyatlarında değil, daha düşük rakamlarda satış yapıyor. Bu da ikinci el fiyatlarının daha da açılmasına sebep oluyor. Bu noktada bayilerin, liste fiyatları belirlerken daha şeffaf bir yaklaşım içerisinde olmaları gerektiği ifade ediliyor.

FİYAT DÜZENLEMESİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Uzmanlar, talep edilen sıfır araç fiyatlarının altında kalan ikinci el araç fiyatlarının üç temel sebebini sıralıyor. İlk olarak, sıfır araç fiyatlarındaki kampanya etkileri ve ikinci el satıcılarının güncellemelere geç adapte olması gösteriliyor. İkincisi, ikinci el listelerinde genellikle yüksek fiyatların referans alınmasının sonuçları ve üçüncüsü de tüketici algısının güncel piyasa dinamiklerine göre revize edilmemesi olarak değerlendirilmekte.

İTHAL ARAÇ ORANI UYARISI

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, Türkiye’nin otomotiv ihracatında 2025 yılına kadar yüzde 10’luk bir kayıp yaşayabileceğini belirtmekte. Saydam, iç pazardaki ithalat oranının yerli üreticiler için tehdit oluşturmaya devam ettiğini ifade ediyor. Saydam, “Üretim maliyetlerini düşürmek ve yerli üretimin iç pazarındaki payını artırmak için devletten destekli teşvik programları uygulanmalı” diyor.

2025 MODEL YILI OTOMOBİLLERİ HAKKINDA

Şubat ayı itibariyle 2025 model yılına ait sıfır kilometre otomobiller Türkiye’de satışa sunuldu. Bu yıl yapılan fiyat artışlarının, yıllık enflasyon oranının altında kalması nedeniyle reel fiyatların düşmeye devam ettiği gözlemlenmekte. Düşük ve orta segmentte model yılı kaynaklı fiyat artışları sınırlı kalırken, Türkiye’de en çok satılan sıfır kilometre otomobillerde 2025 model fiyat farkı yaklaşık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.