İkinci El Araçta Yeni Dolandırıcılık Yöntemi

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ HIZLA YAYILIYOR

Dolandırıcılar, alıcı gibi davranarak satıcılarla iletişim kuruyor. Güven kazandıktan sonra “kapora göndereceğiz” sözüyle tuzaklarını kurarak bankacılık sistemlerini kullanıyor. Satıcıların aceleci şekilde dikkatsiz davranarak onay verdikleri işlemler sonucunda, paralar kendi hesaplarından dolandırıcıların hesaplarına aktarılıyor.

BANKA MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Dolandırıcı, öncelikle satıcıyla iletişim kurarak aracı alma isteğini dile getiriyor ve kapora ödemesi yapmak için banka uygulamasını kullanacağını belirtiyor. Satıcı, karşı taraftan para alacağını düşünürken, aslında bir “ödeme isteği” bildirimi alıyor. Bu bildirimler çoğu zaman kafa karıştırıcı olabiliyor ve satıcıyı yanıltıyor. Dikkatlice okumadan onay veren vatandaş, bilinçsizce kendi hesabından yüklü miktarda parayı dolandırıcının hesabına aktarmış oluyor. Mağdurlar, durumu fark ettiğinde ise genellikle çok geç oluyor. Çünkü işlem, kullanıcının rızasıyla onaylandığı için bankalar müdahale edemiyor.

MAGDURİYETLER ARTIYOR

Birçok kişi bu yöntemle mağduriyet yaşıyor. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, bazı vatandaşlar 10 bin lira, kimileri ise 50 bin lira kaybettiklerini belirtiyor. Bankaya başvuran mağdurlar, aynı yanıtla karşılaşıyor: “İşlem sizin onayınızla gerçekleştiği için iptal edemiyoruz.” Uzmanlara göre bu yöntem, teknik bir sistem açığı değil. Kullanıcıların dikkatsizliğini hedef alan bir dolandırıcılık taktiği olarak öne çıkıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, “Vatandaşlar kapora ödemelerinde EFT veya havale gibi güvenilir yöntemleri tercih etmeli. ‘Ödeme İste’ bildirimleri dikkatle incelenmeli. Dikkatsizlik, dolandırıcıların en büyük avantajı haline geliyor” diyerek uyarıda bulunuyor. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine maruz kalınmaması için, banka uygulamasındaki ‘Ödeme İste’ özelliğinin kapatılması veya bilinçli bir şekilde kullanılması öneriliyor.