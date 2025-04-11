İkitelli Organize Sanayi’de Yangın Çıktı

İKİTELLİ’DE YANGIN OLAYI

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir kimya deposunda, 11 Nisan 2025 günü saat 12:00 civarlarında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Olay yerinde birçok itfaiye ekibi hızlıca görevlendirildi. Yangının kaynağı hala belirsizliğini korurken, kimya deposundaki alevlere müdahale için itfaiye ekipleri yoğun bir çaba gösteriyor.

DUMANLAR ÇEVREDE ENDİŞE YARATTI

Bölgeden yükselen yoğun duman, çevredeki iş yerlerinde ve bölge sakinleri arasında kaygıya yol açtı. Yetkililer, yangınla ilgili incelemelere başladı. Şu an için herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmuyor. Olayla ilgili ilk açıklamaların gelmesi bekleniyor.

İTFAİYE MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. Yangının çevredeki diğer tesislere sirayet etmemesi adına gerekli önlemler alınıyor. Olayla ilgili daha fazla bilginin, soruşturmanın sonucu sonrası kamu ile paylaşılacağı ifade ediliyor.