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İl Emniyet Müdürlüğü Açıklama Yaptı

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AÇIKLAMALARIN DOĞRULUĞU

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı’ şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada, “İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir” denildi.

SALDIRI OLAYI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda törenine katıldıktan sonra AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırgan olarak belirlenen kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Tengioğlu’nun daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

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