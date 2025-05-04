İl Emniyet Müdürlüğü Açıklama Yaptı

AÇIKLAMADA YER ALAN DETAYLAR

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, “Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı” iddialarının kesinlikle doğru olmadığı vurgulandı. Olayın olduğu sırada otopark girişindeki yoğunluk nedeniyle araçların geride bırakıldığı ve yürüyerek program alanına gidildiği ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SALDIRIYA UĞRAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e düzenlenen veda törenine katıldıktan sonra AKM çıkışında bir saldırıya maruz kaldı. Olayla ilgili olarak, saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu ve daha önce çocuklarını öldürmekten ceza almış olduğuna dair bilgiler ortaya çıktı.