İlaçların Geri Ödeme Süreci Güncelleniyor

İLAÇ GÖZDEN GEÇİRME PROSESİ

Yurt dışından temin edilen ilaçlar incelenerek maliyet etkisine göre geri ödeme listesine alınacak veya bu listeden çıkarılacak. “2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”na göre, sağlık hizmetlerinde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak ilaç ve tedavi harcamaları daha etkin hale getiriliyor. Yüksek bütçeli ilaçlar, yenilikçi tedaviler ve yetim ilaçlar gibi ürünlerin geri ödenmesinde alternatif modellerden daha fazla yararlanılacak.

DEĞER BAZLI GERI ÖDEME YÖNTEMLERİ

Sağlık hizmetlerinin finansmanında değer bazlı geri ödeme yöntemleri uygulanacak. Ödenen ilaç ve tedavilere yönelik düzenli aralıklarla geriye dönük analizler yapılarak ödeme listelerinin etkinliği artırılacak. Yurt dışından temin edilen ilaçlar yeniden gözden geçirilerek maliyet etkili olanların ödeme kapsamına alınması, ödeme koşullarının revize edilmesi ve etkisiz olanların ödemeden çıkarılması konularında çalışmalar yapılacak.

KATILIM PAYLARININ ETKİN KULLANIMI

Sağlık ürün ve hizmetlerinde gereksiz talepleri önlemek amacıyla katılım payları daha etkin kullanılacak. Ayrıca, geri ödemede risk analizini ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek. Sağlık hizmet sunucularının denetiminde yapay zeka destekli risk analizi modellerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.