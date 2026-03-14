İlber Ortaylı 78 Yaşında Hayatını Kaybetti

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. 6 gündür sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ortaylı, yaşamını yitirdi. Ailesi, ölüm haberini sosyal medya aracılığıyla duyurarak, “Aile büyüğümüz İlber Ortaylı’yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik” açıklamasını yaptı. Cenaze programının detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.

İLBER ORTAYLI’NIN SAĞLIK SORUNLARI

Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu yılın ocak ayında prostat ameliyatı geçirerek hastaneden taburcu oldu ancak, bu rahatsızlıkla bağlantılı sorunlar nedeniyle yeniden hastaneye yatmak zorunda kaldı. Diyabet hastası olan Ortaylı, böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada üç gün diyaliz tedavisi alıyor ve bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavi süreçleri de devam ediyordu. Geçen perşembe, sağlık sorunlarının yeniden nüksetmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırılan Ortaylı, pazar günü yoğun bakımda entübe edildi.

SAĞLIK BAKANINDA TAZİYE

Sağlık Bakanı, Ortaylı’nın vefatının ardından, “Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun” sözlerine yer verdi.

İLBER ORTAYLI’NIN HAYATI

Bregenz, Avusturya’da 21 Mayıs 1947 yılında dünyaya gelen ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, aslen Kırım Tatarı bir aileden geliyor. Ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç ettikten sonra İstanbul Avusturya Lisesi’nde ilk ve orta öğrenim hayatını tamamladı. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olan Ortaylı, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi ve Viyana Üniversitesi’nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine eğitim aldı.

ÖZEL YAŞAMI VE AİLESİ

İlber Ortaylı, özel hayatına medyadan uzak bir şekilde devam eden biriydi. 1981 yılında Ayşe Özdolay ile evlendi. Ayşe Özdolay, Mersin’in eski milletvekili Dr. Talip Özdolay’ın kızıydı. Ancak, bu evlilik, 1999 yılında boşanmayla sonuçlandı.

ÇOCUKLARI VE TORUNLARI

İlber Ortaylı’nın Ayşe Özdolay ile evliliğinden Tuna adında bir kızı bulunmaktadır. 27 Mart 1982 doğumlu Tuna Ortaylı Kazıcı, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü mezunudur ve profesyonel turist rehberliği sertifikasına sahiptir. Tuna Ortaylı, Sertaç Kazıcı ile evlidir. İlber Ortaylı’nın bu evlilikten iki torunu vardır: Deniz Efe ve Defne. Ortaylı, sosyal medya üzerinden torunlarıyla sık sık fotoğraf paylaşmayı sürdürüyordu.