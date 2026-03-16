İlber Ortaylı İçin Törenler Ve Trafik Düzenlemeleri

ÜNLÜ TARİHÇİ İLBER ORTAYLI HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye, ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın vefatıyla yas tutuyor. Sağlık problemleri nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nde bir süre yoğun bakımda tedavi edilen 78 yaşındaki Ortaylı’nın entübe edildiği duyurulmuştu. Üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen Ortaylı, hayatını kaybettiği bilgisi ulaştı.

İLK ANMA TÖRENİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ’NDE GERÇEKLEŞECEK

Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni yapılacak. Cenazesi, hayatı boyunca öğrenciler yetiştirdiği ve eserlerini yazdığı bu üniversiteye götürülecek ve anısına saygı duruşunda bulunulacak.

CENAZE NAMAZI FATİH CAMİİ’nde İKİNDİ VAKTİ KILINACAK

Cenaze namazı, ikindi vakti Fatih Camii’nde kılınacak ve tarihi caminin haziresine defnedilecek. Bu tören için ziyaretçilerin hazırlıkları tamamlanırken, Ortaylı’nın anısına saygı duruşunda bulunulacak.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze töreni nedeniyle yarın saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. Trafiğe kapatılacak yollar arasında “İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak” yer alıyor. Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi’nin kullanılabileceği ifade edildi.