İlber Ortaylı’nın Cenaze Töreninin Detayları Açıklandı

ÜNLÜ TARİHÇİ İLBER ORTAYLI HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede büyük üzüntüye yol açan ölüm haberi, ünlü tarihçi Ortaylı’nın sağlık problemleri nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda olduğu dönemde geldi. 78 yaşındaki akademisyenin entübe edildiği bilgisi alınmıştı. Bugün itibarıyla, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ortaylı’nın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

TÜRKİYE’Yİ YAS SARSIDI

Prof. Dr. Ortaylı’nın ölüm haberi, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Birçok tanınmış kişi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ortaylı için başsağlığı mesajları yayınladı. Farklı alanlardan ünlü isimler, Ortaylı’nın vefatından duydukları derin üzüntüyü ifade etti.

CENAZE TÖRENİ TARİHİ BELİRLENDİ

İlber Ortaylı’nın cenaze töreninin detayları da netleşti. Anma etkinliği, 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00’de Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Aynı gün ikindi namazı sonrası Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ortaylı, Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

İLBER ORTAYLI’IN HAYATI

1947 yılında Avusturya’da dünyaya gelen İlber Ortaylı, ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç ettikten sonra eğitim hayatına İstanbul Avusturya Lisesi’nde başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, Ankara’da üniversite öğrenimi gördü ve 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nden de tarih diploması aldı.

KARİYERİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Akademik kariyerine Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başlayan Ortaylı, 1974 yılında ‘Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler’ teziyle doktora unvanını aldı. Devlet politikalarına itiraz ederek 1982 yılında istifa eden Ortaylı, akademik çalışmalarına yurtdışında devam etti. Viyana, Berlin, Paris, Princeton gibi birçok prestijli üniversitede misafir öğretim üyeliği yapan Ortaylı, dönüşüyle birlikte profesör unvanını aldı.

ÖĞRETİM VE YAYINLARIYLA HATIRLANACAK

1989 yılında Türkiye’ye dönen Ortaylı, Ankara Üniversitesi’nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 16. ile 19. yüzyıllar arasındaki Osmanlı ve Rus tarihi üzerine pek çok makalesi, yerli ve yabancı akademik dergilerde yayımlandı. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçen Ortaylı, akademik kariyerine Bilkent Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak devam etti.