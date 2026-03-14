İlber Ortaylı’nın Ölümü Türkiye’yi Derin Üzüntüye Boğdu

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı Türkiye genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Ortaylı Ailesi, İlber hocanın kaybını, “Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı’yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik.” şeklinde bildirdi. Aile tarafından yapılan açıklamada, “Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merak, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı.” ifadeleri yer aldı. Ortaylı’nın arkadaşları, ailesi ve siyasiler, ünlü tarihçinin vefatının ardından çok sayıda mesaj paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlber Ortaylı’nın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, “Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin.” dedi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan ve İlber Ortaylı’nın öğrencisi olan Deniz Berktay, NTV ekranlarında yaptığı açıklamada, “Sadece onun derslerine girmedim, onun sohbetinden de faydalandım. Beni ben yapan kişilerden biridir. Başarılarımda nasihatlerinin payı büyüktür. Çok yönlülüğü bana da aşıladı.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.” sözlerini kaydetti.

Hülya Koçyiğit, “Hepimizin baş tacı, hocamızdı. Güler yüzüyle, tatlı diliyle, engin bilgi birikimiyle hepimizin hayatında yeri var. Bazı insanlar vardır ki hep hayatınızda olsun istersiniz, İlber Ortaylı da öyle bir insandı. Başımız sağ olsun.” dedi. Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak da, “Bizim için kutup yıldızı niteliğindeydi. Hayatıma hocam olarak girdi, birçok anımız oldu birlikte. Konferanslar verdik, birçok seyahate gittik.” şeklinde konuştu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya paylaşımında, “Tarih ilmine yaptığı kıymetli katkılar, kaleme aldığı eserler ve yetiştirdiği sayısız öğrenciyle ülkemizin ilim ve kültür hayatında derin izler bırakan Sayın Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.” diyerek, “İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı.” dedi.

Prof. Dr. Ali Faik Demir, “Başımız sağ olsun, benim üniversite yıllarında hocamdı. Türkiye’nin en önemli münevverlerinden (aydınlarından) birini kaybettik.” diyerek, “Entelektüel olmanın, doğru düşünmenin, doğru yaşamanın en önemli rehberlerinden biriydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise, “İlber Bey hepimiz için bir kılavuzdu.” ifadesini kullanarak, “Toplumun bilgisi ve görgüsünün değişmesine vesile olan birini kaybettik.” şeklinde konuştu.

Acı haberi sete aldığını belirten Zafer Algöz, “İlber hoca içimize ateş düşürdü. Ülkemiz için çok çok büyük bir kayıp.” dedi. “Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli tarih öğretmenini kaybettik. Yeri dolmaz, hepimizin başı sağ olsun.” şeklindeki sözleri de dikkat çekti.