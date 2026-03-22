İlber Ortaylı’nın Son Programı Yayınlandı

Duayen tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın çoklu organ yetmezliği nedeniyle 13 Mart’ta vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı.

AĞLAMAKTAN İZLEYEMEDİM

“Teke Tek Bilim” programının yayımlandığını bildiren gazeteci Fatih Altaylı, Ortaylı ile gerçekleştirdikleri son randevularına dikkat çekti. Altaylı, “Sevgili ve değerli İlber Ortaylı, ben cezaevinden çıkınca hemen bir program yapalım diye tutturdu. Bu sevgili dostum ile çekilen son program oldu. Ağlamaktan izleyemedim. Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak.” şeklinde açıklama yaptı. Programın tanıtımında ise, “Teke Tek Bilim’in efsane kadrosuyla, Prof. Dr. İlber Ortaylı aramızdan ayrılmadan önce çektiğimiz son program YouTube kanalımızda yayında. Hocamızın anısına sevgi, saygı ve minnetle…” ifadesine yer verildi.

HASTA VE YORGUN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlanan bölümde, İlber Ortaylı’nın yorgun ve hasta görünümü ile sesinin kısık olması dikkatlerden kaçmadı. Programın kapanış bölümünde Altaylı ve Celal Şengör’ün “Geçmiş olsun” dileklerine Ortaylı’nın yanıtı izleyenleri derinden etkiledi. Ortaylı, “Şu an sadece titriyorum. Geçecek ama ne zaman, nasıl geçecek bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.