İlber Ortaylı’nın Unutulmaz Vasiyeti Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz gün yaşamını yitiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın eski bir vasiyeti gün yüzüne çıktı. Üsküdar Çinili Camii’nin imam hatibi Dursun Şahin’in bir cuma namazı sonrası okuduğu sela, Ortaylı üzerinde derin bir etki bıraktı ve bu olay sonrasında Ortaylı, Şahin ile tanışmak istedi.

“BEN ÖLÜRSEM SELAMI SEN VERECEKSİN”

Ortaylı, Dursun Şahin’e “Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın?” diye sordu. Şahin, Amir Ateş’ten ders aldığını belirtince Ortaylı, “Ben ölürsem selamı sen vereceksin” diyerek bir vasiyet bıraktı. Bu unutulmaz anı yıllar sonra yeniden belleklerde canlanırken, hem Ortaylı’nın hem de Dursun Şahin’in sevenlerine duygusal anlar yaşattı. 13 Mart’ta hayatını kaybeden Ortaylı’nın bu vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya’nın Reinlandpfalz Eyaleti’ndeki Ditip Schifferstadt Merkez Camii’nde selayı okudu. Şahin, bu anlamlı selayı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

CENAZE TÖRENİ AYRINTILARI BELLİ OLDU

İlber Ortaylı, İstanbul’dan son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesinin sosyal medya üzerinden duyurduğu bilgiye göre, ünlü tarihçi için 16 Mart saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni gerçekleşecek. Ardından Ortaylı’nın cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi’nde defnedilecek. Aile, yapılan açıklamada, cenazeye çiçek gönderilmemesini ve gönül gözetenlerin Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmasını rica etti.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, sadece tarihçi kimliğiyle değil, popüler kültür ve tarih eserleriyle de geniş kitlelere ulaşan bir isimdir. Türkçe, Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Farsça olmak üzere toplamda 7 dil bilen Ortaylı, arkasında 50’den fazla eser bıraktı. Tarih bilgisi, kültürel birikimi ve özgün anlatım tarzıyla Türkiye’de önemli bir yer edinen yazarın öne çıkan eserleri arasında “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı”, “Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek”, “Tarihin İzinde” ve “Bir Ömür Nasıl Yaşanır” gibi eserler yer alıyor. 1981-1999 yılları arasında Ayşe Özdolay ile evlilik yaşayan Ortaylı’nın Tuna adında bir kızı bulunuyor.