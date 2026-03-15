İlber Ortaylı’nın Vasiyeti Yerine Getirildi

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yıllar öncesine dayanan bir vasiyeti gün yüzüne çıktı. Üsküdar Çinili Camii’nin imam hatibi olan Dursun Şahin’in bir cuma namazı sonrası okuduğu sela, Ortaylı’nın dikkatini çekti ve onunla tanışma isteğini doğurdu.

“BEN ÖLÜRSEM SELAMI SEN VERECEKSİN”

Ortaylı, “Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın?” sorusunu yönelttiği Dursun Şahin’in Amir Ateş’ten ders aldığını belirtmesi üzerine, “Ben ölürsem selamı sen vereceksin” şeklinde unutulmaz bir vasiyette bulunmuştu. Zamanla tekrar gündeme gelen bu özel an, hem Ortaylı’nın hem de Şahin’in hayranları için duygusal bir deneyim yaşattı. 13 Mart’ta hayatını kaybeden İlber Ortaylı’nın vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya’nın Reinlandpfalz Eyaleti’ndeki Ditip Schifferstadt Merkez Camii’nde selayı okudu ve bu anı sosyal medya kanallarında paylaştı.

CENAZE TÖRENİ AYRINTILARI BELLİ OLDU

İlber Ortaylı, İstanbul’dan son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesinin sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmeye göre, usta tarihçi için 16 Mart saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde bir anma töreni gerçekleştirilecek. Anma töreninin ardından, Ortaylı’nın cenaze namazı ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi’nde defnedilecek. Ailesi, cenazeye çiçek gönderilmemesi ve arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmaları konusunda da bir çağrıda bulundu.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş bir kitleye ulaşmayı başaran bir isimdir. Türkçe, Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Farsça olmak üzere toplam yedi dil bilen Ortaylı, kariyerinde 50’den fazla eser kaleme almıştır. Hem tarih bilgisi hem kültürel birikimiyle Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Ortaylı’nın dikkat çeken eserleri arasında “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı”, “Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek”, “Tarihin İzinde” ve “Bir Ömür Nasıl Yaşanır” yer almaktadır. 1981-1999 yılları arasında Ayşe Özdolay ile evli kalan Ortaylı’nın Tuna adında bir kızı bulunmaktadır.