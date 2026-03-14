İlber Ortaylı Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Türkiye’yi sarsan ölüm…

Ünlü tarihçi sağlık sorunları nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nde bir süredir yoğun bakımda tedavi ediliyordu. 78 yaşındaki Ortaylı’nın entübe edildiği açıklanmıştı ve bugün acı bir haber geldi.

HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Prof. Dr. Ortaylı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ortaylı’nın ölümü, Türkiye genelinde derin bir üzüntüye neden oldu.

ÜST ÜSTE TAZİYE MESAJLARI

Ünlü tarihçinin vefatının ardından, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok kişi başsağlığı mesajları yayınladı. Siyaset, sanat ve spor camiasının önemli isimleri, Ortaylı’nın kaybı dolayısıyla duydukları üzüntüyü ifade etti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan, İlber Ortaylı’nın cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni gerçekleştirilecek. Aynı gün, Fatih Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak ve Ortaylı, Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

İLBER ORTAYLI KİMDİR

1947 yılında Avusturya’da dünyaya gelen İlber Ortaylı, henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi’nde tamamladı ve lise eğitimini 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olarak tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara’da sürdüren Ortaylı, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirerek mezun oldu. Aynı dönemde Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden de diploma aldı.

AKADEMİK KARIYERİ VE MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ

Akademik çalışmalarını uluslararası düzeyde ilerletmek amacıyla Viyana Üniversitesi’nin Slavistik ve Orientalistik Bölümü’nde eğitim gördü. Yüksek lisansını ise Chicago Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Halil İnalcık’ın danışmanlığında tamamladı. 1974 yılında ‘Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler’ başlıklı teziyle doktor unvanı aldı ve 1979 yılında da ‘Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfûzu’ adlı çalışmasıyla doçent unvanını kazandı. 1982 yılında devletin akademik alandaki politikalarına tepki göstererek görevinden ayrıldı.

Görevinden ayrıldıktan sonra akademik çalışmalarını yurtdışında sürdüren Ortaylı; çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve burada seminerler ile konferanslar verdi. 1989 yılında Türkiye’ye dönen Ortaylı, aynı yıl profesör unvanını aldı. 1989 ile 2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süreçte Osmanlı tarihi ile Rus tarihi üzerine çok sayıda makalesi yayımlandı. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçen Ortaylı, iki yıl sonra Bilkent Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmeye devam etti.