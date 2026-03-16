İlber Ortaylı Son Yolculuğuna Uğurlanıyor: Tarihe Yenik Düştü

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE KAYBEDİLDİ

78 yaşında çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata veda eden Türkiye’nin önemli tarihçilerinden Profesör Doktor İlber Ortaylı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ortaylı için ilk anma töreni saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

TUNA ORTAYLI’DAN DUYGULU AÇIKLAMALAR

İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı, anma töreni esnasında yaptığı konuşmada, babasının masasında yarım kalan çalışmasına atıfta bulundu. “Kronik kitaptaki odasına girdiğimde masada kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı. Umarım İlber Hocayı andığınızda siz de yapılmamış şeylerin burukluğunu yaşıyorsunuzdur.” sözlerini paylaşarak duygu dolu anlar yaşadı. Tuna Ortaylı, babasının hayat dolu karakterine vurgu yaparak, “Hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla, baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği daha nice zamanlar, birlikte güleceğimiz daha pek çok vardı. Ben sadece bunlara hayıflanıyorum.” ifadelerini kullandı.

BAĞIŞ YAPILMASI İSTENDİ

Aile tarafından yayınlanan bir duyuruda, çiçek gönderilmemesi rica edildi. Bunun yerine, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapması talep edildi. Anma töreninin ardından duayen tarihçinin, Fatih Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrası caminin haziresine defnedilmesi planlanıyor.

DEFNEDİLECEĞİ HAZİREDE ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

İlber Ortaylı’nın defnedileceği hazirede, hocası tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçisi Semavi Eyice, Kemal Karpat ve Kadir Topbaş gibi önemli isimlerin de naaşları bulunuyor.

CENAZE TÖRENİ İÇİN YOLLAR KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze töreni için yarın Fatih’te bazı yolların saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağını duyurdu. Trafiğe kapatılacak güzergahlar arasında “İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak” yer alıyor. Alternatif güzergah olarak ise Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi’nin kullanılabileceği belirtildi.

İlber Ortaylı Cenazesinde Selfie Krizi Yaşandı

İlber Ortaylı'nın cenazesinde, bazı katılımcılar selfie çekmek için yarışırken Celal Şengör'e rahatsız edici davranışlar sergiledi. Bu durum, yine tartışmalara yol açtı.
