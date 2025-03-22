İliç Maden Tragedi Dava İlk Duruşması

DAVANIN İLK DURUŞMASI TAMAMLANDI

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelandan dolayı 9 işçinin toprak altında yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak açılan davanın ilk duruşması tamamlandı. Davada 5’i tutuklu toplam 43 sanık yargılanıyor. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde beşinci gününde devam eden duruşmada, tutuklu sanık Ian Ronald Guılle, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. ve Funda A. ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç, duruşmaya bağlı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

MÜTALAA VE TALEPLER

Savunmaların yapıldığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Bunun üzerine sanık ve avukatları, tahliye ve beraat taleplerinde bulundu. Mahkeme heyeti, davaya katılma talebinde bulunan müşteki ve vekillerinin taleplerini kabul etti. Mahkeme, şirketin davaya dahil edilmesi yönündeki talebi yasal şartları taşımadığı için reddetti. Ayrıca, sanık avukatının TBMM Araştırma Komisyonu raporunun dosyaya eklenmesi talebi kabul edildi.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ

Mahkeme heyeti, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Bu bilirkişi raporu, soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilen bilgi ve belgeler dikkate alınarak, mevcut bilirkişi raporları ve uzman mütalaaları arasındaki farklılıkları giderecek şekilde düzenlenecek. Sanıkların olayla ilgili sorumlulukları ve hangi eylemlerinin bu sorumluluğa yol açtığı ile üretilen sonuçlar arasındaki bağın inceleneceği ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hazırlanması kararlaştırıldı.

KEŞİF TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Katılanların olay yerinde yeniden keşif yapılma talebi, ilgili fotoğraf ve video kayıtlarının dosyaya eklenmesi, ve olayın üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçtiği gerekçesiyle reddedildi. Katılan Yakup Çimen’in, şirket surveylerinin imaj örneklerinin alınması talebi de, şirketin dosyada taraf olmaması ve yasal şartlar nedeniyle reddedildi. Mahkeme, şirkete müzekkere yazılarak organizasyon şemasının, organizasyona dahil olan kişilerle birlikte tespit edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı, bilirkişi raporunun sunulma süresi göz önüne alınarak 30 Haziran’a erteledi.