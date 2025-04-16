İlişki Şoku: Kaynana ve Damat Tutuklandı

YASAK AŞK SKANDALI TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDE

Kayseri’nin Develi ilçesinde ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında patlak veren yasak aşk skandalı, tüm Türkiye’nin dikkatini çekti. 21 yaşındaki Cuma Doğan ve nişanlısı Dilek Şahin’in 47 yaşındaki annesi Güldane Şahin ile olan ilişkisi canlı yayında gündeme getirildi. Çift, “nitelikli tehdit” ve “kasten yaralama” suçlamalarıyla 15 Nisan 2025’te gözaltına alındı. 16 Nisan 2025’te Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Doğan ve Şahin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİLEK ŞAHİN’İN İDDİALARI VE ZEHİRLİ İLİŞKİ

Zihinsel engelli olduğu belirtilen 25 yaşındaki Dilek Şahin, nişanlısı Cuma Doğan’ın annesi Güldane Şahin ile birlikte kaçtığını öne sürerek programa katıldı. Dilek, Cuma ve Güldane’nin kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve bu durumu babası Turan Şahin’e anlatmaya çalıştığında ölümle tehdit edildiğini gözyaşlarıyla ifade etti. Yayında, Güldane Şahin’in Cuma’dan 3 aylık hamile olduğu yönünde iddialar gündeme geldi, fakat bu bilgi DNA testiyle henüz kesinlik kazanmadı. Cuma Doğan’ın asker firarisi olduğu da soruşturma sürecinde ortaya çıktı.

Canlı yayında Esra Erol’un “Utanmıyor musun?” sorusuna “Yok ablacım” yanıtını veren Doğan’ın rahat tavırları, izleyicilerde büyük tepki yarattı. Güldane Şahin ise ilişkisini kabul ederek pişman olmadığını ortaya koydu.