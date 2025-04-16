Gündem

İlişki Şoku: Kaynana ve Damat Tutuklandı

iliski-soku-kaynana-ve-damat-tutuklandi

YASAK AŞK SKANDALI TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDE

Kayseri’nin Develi ilçesinde ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında patlak veren yasak aşk skandalı, tüm Türkiye’nin dikkatini çekti. 21 yaşındaki Cuma Doğan ve nişanlısı Dilek Şahin’in 47 yaşındaki annesi Güldane Şahin ile olan ilişkisi canlı yayında gündeme getirildi. Çift, “nitelikli tehdit” ve “kasten yaralama” suçlamalarıyla 15 Nisan 2025’te gözaltına alındı. 16 Nisan 2025’te Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Doğan ve Şahin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİLEK ŞAHİN’İN İDDİALARI VE ZEHİRLİ İLİŞKİ

Zihinsel engelli olduğu belirtilen 25 yaşındaki Dilek Şahin, nişanlısı Cuma Doğan’ın annesi Güldane Şahin ile birlikte kaçtığını öne sürerek programa katıldı. Dilek, Cuma ve Güldane’nin kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve bu durumu babası Turan Şahin’e anlatmaya çalıştığında ölümle tehdit edildiğini gözyaşlarıyla ifade etti. Yayında, Güldane Şahin’in Cuma’dan 3 aylık hamile olduğu yönünde iddialar gündeme geldi, fakat bu bilgi DNA testiyle henüz kesinlik kazanmadı. Cuma Doğan’ın asker firarisi olduğu da soruşturma sürecinde ortaya çıktı.

Canlı yayında Esra Erol’un “Utanmıyor musun?” sorusuna “Yok ablacım” yanıtını veren Doğan’ın rahat tavırları, izleyicilerde büyük tepki yarattı. Güldane Şahin ise ilişkisini kabul ederek pişman olmadığını ortaya koydu.

ÖNEMLİ

Gündem

Çin İhracatı Durduruldu, ABD Cevap Verecek

Çin'in nadir toprak metallerine yönelik ihracat kısıtlaması, ABD'yi ulusal güvenlik nedeniyle ithalata yüksek gümrük vergileri getirmeyi düşünmeye yöneltti. Ticaret gerilimleri global tedarik zincirlerini riske atıyor.
Gündem

“Bu Listeyi Görmeden Sıfır SUV Almayın!”

Türkiye'de otomobil edinmek zor bir mücadele haline geldi. Döviz kurları ve enflasyon artarken, SUV talebi artış gösterdi. Chery, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Fiyatlar merak konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.