İlk Boks Yarışması: Çin’de İnsansı Robotlar

DÜNYA ROBOT YARIŞMASI HANGZHOU’DA BAŞLADI

Pazar günü, Çin Medya Grubu (CMG) tarafından düzenlenen Dünya Robot Yarışması “Mecha Dövüş Serisi” başladı. Bu organizasyon, dünyanın ilk insansı robot dövüş turnuvası olarak, Çin’in doğusundaki Zhejiang Eyaleti’nin Hangzhou kentinde gerçekleşiyor. Etkinlikte, geniş dövüş becerilerine sahip Unitree Robotics tarafından üretilen robotlar dahil birçok katılımcı, canlı yayınlanan bir karşılaşma için bir araya geldi. Ayrıca, bu etkinlik, Çinli robotik firmalarının teknolojik yeterliliklerini de sergiliyor.

TARİHİ BİR ETKİNLİK

CMG’nin haberine göre, bu yarışma, insansı robotlara odaklanan ilk dövüş sporları etkinliği olması açısından tarihi bir öneme sahip. Aynı zamanda, yapay zekanın (AI) dövüş sporlarına kademeli entegrasyonunu simgeliyor. Yarışmadaki tüm insansı savaş robotlarının yerli teknolojilerle donatıldığı kaydedildi.

Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, yarışma hem gösteri hem de rekabetçi müsabakaları içeriyor. İnsansı robotlar, dövüş hareketlerini sergilerken, bazıları insanlar tarafından gerçek zamanlı olarak kontrol edilerek arenada mücadele ediyor. İnsansı robot endüstrisinin önde gelen firmalarından biri olan Unitree Robotics, bu etkinlikte yarışmanın resmi ortağı oldu. Etkinlik boyunca robotlar, bire bir ve grup halinde boks gösterileri yaparak yeteneklerini ve hareket yeteneklerini ortaya koydu. Dört insan operatör takımı, turnuva formatında gerçekleşen boks maçlarında robotları kontrol ederek mücadele etti.

Bedenli zeka (embodied intelligence) alanındaki hızlı gelişim, Çin’in insansı robotlarının hızla ilerlemesini sağlıyor. Çin Elektronik Enstitüsü’ne göre, ülkenin insansı robot pazarı, 2030 yılına kadar 870 milyar yuan’a (yaklaşık 120 milyar ABD doları) ulaşması bekleniyor. Bununla birlikte, sanayi ve ev kullanımı alanında giderek fazla yer buluyor.