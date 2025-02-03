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İlk Konserim: Heyecan ve Zorluklar

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İLK KONSERİNİN HATIRALARI

Haber Global’de Ferit Ömeroğlu’nun sorularına yanıt veren ünlü şarkıcı, ilk konser deneyiminden bahsetti. Nazan Öncel’in ön grubunda yer alarak sahneye çıktığını ifade eden şarkıcı, “Orada ekstra bir heyecanlıydım. 5 ayaklı küçük bir turne, ilk konser Altınoluk’taydı amfitiyatroda. Ben dansçılarım ayakkabısız, çorapsız, öyle bir konseptimiz vardı. Ama bilmiyorduk ki sahne tamamen taş. Ve böyle ayaklarımız yara içinde, kanamaya başlıyor falan, biz hiç bozmuyoruz ve dans etmeye devam ediyoruz. Minik zorlukları olmuştu. O yüzden hiç unutmuyorum o konseri” sözleriyle anılarını paylaştı.

İZEL’İN GÜCÜ VE SESİ

Şarkıcı, turne sürecinde yaşadığı zorluklara rağmen konsere dair güzel anılar biriktirdiğini belirtiyor. Bu tür deneyimlerin sanatçının kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade ediyor. İzel’in sesi ise onun yeteneğinin en güçlü göstergesi olarak öne çıkıyor.

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