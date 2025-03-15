İlker Aksum: Dostum Beni Affet

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yurtsever için öğle namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Yurtsever’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok tanınmış sima katıldı. Merhum Yurtsever, cenaze namazının tamamlanmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

İlker Aksum cenaze törenine neden katılmadı?

Merhum oyuncunun yakın arkadaşı İlker Aksum, cenaze törenine katılmadı. Ünlü isim, dostunun cenazesine niçin katılamadığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

ilk defa serzenişte bulunuyor

Gözyaşlarına hakim olamayan İlker Aksum, sosyal medya hesabında yayımladığı videoda, “Arkadaşlar, 53 yaşındayım ve 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever’in cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum, beni affet” ifadelerini kullandı.

çok zor

İlker Aksum, yıllar önce Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşını kaybettiği için “Hayattaki en yakın dostlarımdan birini kaybettim. Çok zor. Allah rahmet eylesin” sözleriyle veda etti.