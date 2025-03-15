İlker Aksum’un Cenazeye Katılmama Nedeni

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yurtsever için öğle namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yurtsever’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Şinasi Yurtsever, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE NEDEN KATILMADI?

Merhum oyuncunun yakın arkadaşlarından İlker Aksum, cenaze töreninde yer almadı. Aksum, yakın dostunun cenazesine neden katılamadığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

İLK DEFA SERZENİŞTE BULUNUYORUM MESLEĞİME

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gözyaşlarını tutamayan İlker Aksum, “Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever’in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet” dedi.

ÇOK ZOR

İlker Aksum, yıllar önce Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldığı yakın dostu Şinasi Yurtsever’e “Hayattaki en yakın dostlarımdan birini kaybettim. Çok zor. Allah rahmet eylesin” sözleriyle veda etti.