İlker Arslan Tutuklandı, Suçlamalar Ciddi

GÖZALTINA ALINAN EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

“Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamasıyla daha önce görevden alınan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan İlker Arslan bugün tutuklandı. Dosyadan elde edilen veriler, eski Antalya Emniyet Müdürü’nün bir rüşvet çarkında rol aldığına dair iddiaları içeriyor. İfade veren iş adamları, Fazlı A.’nın aracılığıyla belediyede işlerinin kolaylaştığını sezdiklerini belirtti. Edinilen bilgilere göre bu süreçte, 10 milyon lira civarında bir paranın, İlker Arslan’ın ihtiyacı olduğu gerekçesiyle iş insanlarından talep edildiği dile getiriliyor.

SUÇLAMALAR VE ARAŞTIRMALAR

İlker Arslan’ın eşi M.A., kızlarına Döşemealtı’ndan 1+1 daire aldıklarını ve ödemelerin de taksitli olarak bir aile dostlarının firmasına yapıldığını aktardı. Ayrıca Arslan’ın üzerine kayıtlı aracın Makedonya’da görevdeyken alındığı bildirildi. MASAK raporuna göre, bu araç için gümrükleme hizmet bedeli olarak 997 bin lira, iş insanı F.A. tarafından ödendi. Raporlarda, A.’nın Arslan’ın hesabına gönderdiği 250 bin lira da yer aldı. Fazlı Ateş, suçlamaların tamamını reddetti, A.’yla 30 yıllık dost olduklarını ve A.’nın eşi M.A.’yı yalnızca kısa süreliğine kendi şirketinde sigortalı gösterdiğini savundu. İlker Arslan, eşine yapılan ödemelerin F.A.’nın şirketinde çalışmasından kaynaklandığını öne sürdü. Arslan, 250 bin liralık ödemenin ise, Ankara’daki arsanın satışından kaynaklandığını öne sürdü ve suçlamaları reddederek, asıl nüfuz ticaretini iş insanı A.’nın yapmış olabileceğini iddia etti.

TESLİM OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Ankara’da gözaltı kararı iletilmesine rağmen Arslan, Antalya’da teslim olmayı tercih etti. Ankara İl Emniyeti, Arslan’ı karakola davet etti ancak Arslan, telefonunu kapatıp, davete olumlu yanıt vermedi. Gözaltı kararı verilmesinin ardından, gece saatlerinde Antalya Emniyeti’ne gelerek teslim olduğu öğrenildi. Arslan, polisi şaşırtmak için bir yöntem denedi, kardeşini aracıyla yola çıkardığı ortaya çıktı. Arslan’ın aracı yüksek hızda ilerlerken tespit edildi ve ekipler takip sonucu aracı durdurdu. Araçtan çıkan Arslan’ın kardeşi, suçluyu kayırmaktan gözaltına alındı.

OLAYIN KÖKENİ VE GÖZALTI SEBEPLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün öğleden sonra yaptığı açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde, Arslan hakkında gözaltı kararı verilmesine neden oldu. Başsavcılığın talimatına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gelişmeler yaşandı. Böcek’in görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ve belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde İlker Arslan’ın adı geçti.

İLKER ARSLAN HAKKINDAKİ DİĞER DETAYLAR

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürüldü. İncelemeler sonucu, Ateş’in Arslan’a veya ailesine para transferleri yaptığı, üstelik Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A.’ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu belirlendi. Arslan, gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu ve Ankara’da çeşitli görevlerde yer aldı. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı ve ardından 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü. 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Bugün ise İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı.