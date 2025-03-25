İlker Canikligil’e Soruşturma: Order 66 Yorumu

Yönetmen İlker Canikligil’in Tartışmalı İfadeleri

Son yayınında sarf ettiği sözlerle tartışma yaratan yönetmen ve YouTube yayıncısı İlker Canikligil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Canikligil’in ifadeleri inceleniyor.

Ödeme Emri 66 Nedir?

Canikligil’in “alt sınıf” olarak nitelendirdiği bir kesime yönelik olarak Star Wars evreninden “Execute Order 66” (Toplu Katliam) uygulamasını gülerek anlatması, kamuoyunda geniş yankı buldu. “Execute Order 66”, Star Wars serisinde Jedi şövalyelerinin kitlesel öldürülmesini simgeleyen kurgu bir emir olarak karşımıza çıkıyor. Bu ifade, filmde alternatif görüşte olanları ortadan kaldırmak için verilen bir tür soykırım emridir. Canikligil’in bu benzer bir çağrıyı yapması, “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla savcılığın incelemesine tabi oldu. Soruşturmanın, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet ve kamu düzenini tehdit etme boyutunda değerlendirildiği de vurgulanıyor.

Sosyal Medyada Tepki Çeken Paylaşım

Canikligil’in tartışmalı ifadeleri bununla sınırlı kalmadı. Önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, “Bundan sonra size sadece küfür edeceğim” diyerek yine dikkatleri üzerine çekti. Bu sözler de toplumda tepkilere neden oldu.