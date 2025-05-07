İlker Canikligil Tahliye Edildi, Neden?

İlker Canikligil, YouTube programında yaptığı açıklamalar sonrası tahliye edildi.

CANİKLİGİL’İN TUTUKLANMA NEDENİ

Yönetmen İlker Canikligil, YouTube yayını ve X hesabında yaptığı paylaşımlar sebebiyle “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla gözaltına alındı. Flu TV’nin kurucusu olan Canikligil, yapmış olduğu yayında alt sınıf olarak tanımladığı bir gruba yönelik Star Wars göndermeli katliam çağrısı yaptığı öne sürülerek tutuklandı.

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde başlayan Canikligil, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitimine devam etti. Mezun olduktan sonra reklam sektöründe yer alan Canikligil, 2006 yılından bu yana reklam yönetmeni olarak kariyerini sürdürdü. Ayrıca akademik kariyerine de yön veren Canikligil, Bahçeşehir Üniversitesi’nde sinematografi dersi vermektedir.