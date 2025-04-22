İlker Yağcıoğlu’ndan Mourinho Eleştirisi

KAÇAN İSTİKRARIN ELEŞTİRİSİ

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçı Yeni Açık YouTube kanalında değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Mourinho’nun kadro istikrarını sağlayamadığını öne sürerek eleştiride bulundu. “Bu kadar değişkenlik normal mi? Bir bakıyorsun 6 hafta bir oyuncu ön planda, bir bakıyorsun 5 hafta başka bir oyuncu ön planda. Sezon başı gözdesi olan oyuncu hiç piyasada yok. İttiği oyuncuya dört elle sarılıyor. Bu kadar git gel olmaz,” dedi.

DEĞİŞKENLİK VE SZYMANŞKI ÜZERİNE YORUMLAR

Yağcıoğlu, Mourinho’nun kadro tercihlerinden biri olarak gördüğü Szymanski hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. “Ne defansın belli, ne orta sahan belli, ne hücumun belli. Bu kadar değişken. Bir tek Szymanski var, onu çok seviyor. Sabit Szymanski var. Dolayısıyla giderse Szymanski’yi de alır, yeni takımına götürür,” şeklinde konuştu. Eleştirilerine devam eden Yağcıoğlu, “3 tane Szymanski olsa oynatırım diyordu. Bundan sonra gideceği yere de alsın onu da götürsün,” ifadesini kullandı.

MOURİNHO İLE İLGİLİ CİDDİ ELEŞTİRİLER

İlker Yağcıoğlu’nun bu açıklamaları, Mourinho’nun kadro yönetimindeki tercihlerine yönelik ciddi eleştiriler olarak dikkat çekti. Yağcıoğlu, takım içindeki istikrarsızlığı başarıya engel bir unsur olarak gösterirken, Mourinho’nun transfer politikalarını da sert bir dille değerlendirdi.