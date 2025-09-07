İmam Hatip Okulları Dünyada Tek

22. İMAM HATİP KURULTAYI GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞTİ

İmam Hatipliler Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği İmam Hatip Kurultayları’nın 22’ncisi Gaziantep’te yapıldı. Bu kurultay, imam hatip camiasını bir araya getiren önemli bir platform oluşturdu.

AÇILIŞ KONUŞMASINI BAKAN TEKİN YAPTI

Kurultayın açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin gerçekleştirdi. Açılışta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Avukat Mustafa Doğan İnal da yer aldı.

İMAM HATİP OKULLARINI MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ

Bakan Yusuf Tekin, Türkiye’deki imam hatip okullarının, hem pozitif hem de dini ilimlerin öğretildiği tek örnek olduğunu giderek şunları ifade etti: “Türkiye’de imam hatip mücadelesini ve imam hatiplerin varlığını, Türkiye’de demokratik siyasal yaşamın bir göstergesi olarak kabul ediyorum. Dünyada imam hatip tarzında bir model yok. Başka hiçbir ülkede böyle bir örnek bulunmuyor. Bu mirası neden dünya markası haline getirmiyoruz? Dünyanın farklı yerlerinde dini eğitim vermek isteyen imam hatipleri, pozitif ve dini ilimlerin birlikte öğretildiği uluslararası bir marka haline getirebiliriz. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile imam hatip okullarını uluslararası bir marka haline dönüştürmek için bir yolculuğa çıktık.”