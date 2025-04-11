“İmamoğlu Aday Olmazsa CHP Planı”

İMAMOĞLU’NUN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Özel, Halk Tv’de yaptığı açıklama ile tutuklu bulunan partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi durumunda izleyecekleri stratejiyi duyurdu. İmamoğlu’nun tutuklu ve yasaklı olma durumunda hangi yolları izleyeceklerini aktarırken, “en yüksek oy alanın aday olacağını” belirtti. Özel, İmamoğlu tutuklu olsa da kampanyanın yürütüleceğini ifade etti.

KAMPANYA STRATEJİLERİ

Özel, “Şöyle olur, İmamoğlu içerde, kampanyası dışarda. Biz kampanyasını yaparız. Genel başkan olarak ben yaparım, 81 ilde il başkanlarım yapar” dedi. İmamoğlu’nun tutuklu olmaması durumunda bile kampanyanın devam edeceğine yönelik görüşlerini açıklayan Özel, “İmamoğlu dışarda mı? Dışarda, otobüsün üstünde, ancak birlikte ya da ayrı şehirlerde kampanyayı yaparız” şeklinde konuştu.

RESMİ ADAYLIK VE KAMPANYA

Özel, “Bir tane kağıt üzerinde resmi adayımız olur, kampanyayı hep beraber yaparız” açıklamasını yaptı. Bunun yanı sıra Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde bulunması durumunda, “Ekrem bey televizyondan izler. Notlarını alır, istişare içinde oluruz” diyerek, 81 ilde büyük bir kampanya düzenleyeceklerini belirtti. Seçimlerin, “Ekrem İmamoğlu hapiste mi kalsın, özgür mü olsun?” sorusuna döneceğini vurguladı.

Özel, İmamoğlu’nun durumu ile ilgili olarak, “Adayın isminin kim olduğunun önemi yok. Eğer Ekrem Bey içeride ise o aday olur, ama bu süreçte ona siyasi yasağını kaldırmak ve hapisten çıkarmak üzere bir adaylık yapılmış olur” ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu ve diğer adaylar arasındaki ilişkilerin nasıl olabileceğine dair “Ekrem Bey de yürütme görevi, başbakanlıksa başbakanlığa gelir” dedi. Özel, bu süreçte Ekrem İmamoğlu’nun kampanyanın merkezinde olacağını tekrar vurguladı.