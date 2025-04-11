İmamoğlu, “Beni Korkutamazsınız” Dedi!

İMAMOĞLU HAKKINDA YÜRÜYEN SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit sayılabilecek ifadeler kullandığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMA DETAYLARI

Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşma, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde saat 10.00’da gerçekleşti. İmamoğlu’nun savunmasıyla başlayan duruşmaya birçok CHP milletvekili ile belediye başkanları ve partililer izleyici olarak katıldı.

Duruşmada hakimin “Sabıkanız var mı?” sorusuna İmamoğlu, “Yok Allah’a şükür” şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu, duruşmasında şunları söyledi: “Birisinin ‘Aşkım İstanbul’ dediği, ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ dediği, kendisini sahibi zannettiği İstanbul’da 3 kere seçim kazanmış biri olduğum için buradayım.” Ayrıca, “Benim evladım saydığım, tutukladığınız öğrencileri bırakın. Yazıktır, günahtır. Haksızlığa kim uğradıysa yanında beni bulacak. Beni korkutamazsınız. Benim içim acıyor, içim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Vatandaşların vergisiyle yayın yapan TRT, beni itibarsızlaştırmak için yalan ve iftiralarla haber yapmak yerine bu duruşmayı yayınlasın” dedi ve “Kimseyi tehdit etmedim” ekledi. Duruşmayı Silivri’den takip eden Sözcü TV Özel Haberler Muhabiri Fırat Fıstık, İmamoğlu’nun ‘terör’ suçlamasına tepkisini “Hadi oradan” diyerek gösterdiğini aktardı.

İmamoğlu’nun savunması saat 11.15’te sona erdi. Dava ertelendi ve bir sonraki duruşma 16 Haziran’da yapılacak. İddianamede, Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in sıfatları da netleşti. Gürlek’in geçmişte terör suçlarına yönelik çalışmalar yaptığı ve hedef haline getirildiği vurgulandı. İmamoğlu’nun ifadelerinin, Gürlek’i hedef gösterme niteliği taşıdığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı inceleme sonucu “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla bir dava daha bulunuyor. Bu dava, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemi kapsıyor. Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedilen “para sayma” görüntüleri hakkında da bugün bir başka dava görülecek. Bu görüntülerle ilgili olarak 22 kişi “kanuna aykırı bağış toplamak” iddiasıyla yargılanıyor.