İmamoğlu Dava Tarihi Silivri’dir

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle soruşturma sürecine girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında, ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermeden’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle bir iddianame düzenledi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan siyasi yasak da talep edildi.

DURUŞMA TARİHİ VE YERİ BELİRLENDİ

İddianamenin sunulduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini 11 Nisan 2025 olarak belirledi. Ayrıca mahkeme, duruşmanın Silivri’deki salonlarda gerçekleştirilmesine karar verdi.

MAHKEMEDEN AÇIKLAMA

Mahkemenin duruşma yeri ile ilgili aldığı kararda, Ekrem İmamoğlu’nun başka bir suçtan Silivri Cezaevinde tutuklu olduğu vurgulandı. Kararda, “Mahkememizce her ne kadar Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 8 Nisan 2025 tarihinde yazılan müzekkere ile sanığın duruşma günü mahkememiz duruşma salonunda hazır edilmesi istenilmiş ise de; duruşmaya katılım sayısının fazla olabileceği, mahkememiz duruşma salonunun fiziki şartlara göre tarafların mağduriyetlerinin oluşabileceği, İstanbul Adliyesi içerisinde ve çevresinde çalışma düzeninin korunması ve güvenlik hususları göz önüne alınarak duruşmanın Silivri Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında bulunan 2 Nolu duruşma salonunda yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.” denildi.

CHP’DEN TEPKİ GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı. Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak.” ifadelerini kullandı.