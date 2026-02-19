İmamoğlu Diploması İptaline İtiraz Süreci Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu’nun lisans diploması, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından karşı dava açtığı biliniyor. İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada, itirazın oy birliğiyle reddine karar verildi ve bu karar ilgili taraflara tebliğ edildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

İmamoğlu’nun avukatları, mahkemenin kararına itirazda bulundu. İşlemin durdurulması ve davanın kabulü talebiyle istinaf mahkemesine başvuran avukatlar, dosyanın bölge idare mahkemesi tarafından inceleneceğini belirtti.

Son günlerde yapılan duruşmada, Ekrem İmamoğlu “Benden her şeyi parçalasanız sahteci çıkmaz.” ifadesiyle hakkındaki suçlamaları reddetti. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali üzerine açtığı davanın reddedilmesine ilişkin kararın kesinleşmesini beklemek üzere duruşmayı 6 Temmuz’a erteledi.

DİPLOMA İPTALİ HUKUKİ SÜRECİ

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiası, CİMER’e yapılan başvuruyla 18 Eylül 2024 tarihinde gündeme geldi. Bu başvurunun ardından 1 Ekim 2024’te savcılığa şikayette bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar üzerine şubat ayında soruşturma başlattı.

18 Mart 2025’te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 61. toplantısında, İmamoğlu da dahil olmak üzere 28 kişinin diplomalarının yokluk ve açık hata iddialarıyla iptal edilmesine karar verildi. Bu gelişmenin ardından, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Temmuz 2025’te İmamoğlu’nun resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılanacağına dair iddianameyi kabul etti. İmamoğlu’nun diploma bilgileri, 5 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nin veri tabanından silinmiş ve e-Devlet sisteminde de görünmez hale getirilmiştir.