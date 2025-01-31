İmamoğlu: İfade Özgürlüğü Anayasal Hakkım

KONU: İFADE VERME SÜRECİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek ve bilirkişi soruşturmalarıyla ilgili ifade vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti. İmamoğlu’nun ifadesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İfadenin tam metni gazeteci İsmail Saymaz tarafından yayımlandı. İmamoğlu, burada hukukun değil talimatların hâkim olduğunu belirtti. “Ben ‘hak yemem ama hakkımı da yedirmem’ diyerek seçilmiş bir kişiyim. Ve sözümün eriyim” dedi. İsnat edilen suçlarla ilgili olarak, “Biz senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız” şeklinde konuştu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

İmamoğlu, ifade özgürlüğünün anayasal bir hak olduğunu ifade etti. Bu hakka dayanarak, eleştirilerin de evrensel ilkelere dayalı olarak yapılması gerektiğini vurguladı. “Demokratik düzenin bir gereği olarak uğradığımız haksızlıkları milletimizle paylaşmak; yaşanan usulsüzlükleri eleştirmek” ifadeleriyle, tehdit algılamalarının yanlış olduğunu belirtti. “Asıl tehdit ‘Turpun büyüğü heybede’ diyerek yargıya doğrudan müdahale edenler tarafından yapılmaktadır” dedi. İmamoğlu, bağımsız ve tarafsız bir yargının teminatı olduğunu vurguladı.

ADALETSİZLİKLERE TEPKİ

Sözlerine devam eden İmamoğlu, Türkiye’nin liyakatli hukukçularla dolu bir ülke olması gerektiğini ifade etti. “Yargıyı, siyasi çıkarlar için araç hale getirenler günü gelecek, hukuk önünde gerçek bir muhasebeye tabi tutulacaktır,” dedi. Yargı üzerindeki tüm baskıların kaldırılacağına inandığını belirten İmamoğlu, halkın adalet arayışının durdurulamayacağını ifade etti. “Bu düzen ilk seçimde değişecek ve yeniden hukuk devleti inşa edilecek!” şeklinde konuştu.

SAVCILIK SÜRECİ ÜZERİNE YORUMLAR

Basın açıklaması sırasında hakkında soruşturma açılan İmamoğlu, savcılığın hızlı hareket etmesini eleştirdi. “Savcılık bu hızını kadın cinayetlerinde, çocuk istismarlarında gösterebilseydi, bugün milletin adalete olan güveni bu kadar sarsılmış olur muydu?” diye sordu. Eleştirilere tahammül edemeyen bir düzenin, temel hakları tehdit ettiğini ifade etti. “Beni bu tür haksız isnatlarla, siyasi saiklerle yapılan soruşturmalarla yıldırmaya çalışanlar, halkın vicdanında çoktan mahkûm olmuşlardır” dedi.

BİLİRKİŞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

İmamoğlu, bir bilirkişinin tarafsızlığını sorgulamanın demokratik bir toplumda doğal bir hak olduğunu belirtti. “Tarafsız olması gereken bir bilirkişiyi eleştirmek mi adil yargılamayı etkiler, yoksa tarafgirliği görmezden gelmek mi?” diyerek, eleştirinin adaletin gereği olduğunu ifade etti. “Ben burada, basın toplantısında yaptığım açıklamalarla ifade vermeye çağrılmış bulunuyorum” dedi. Gerçeklere aykırı rapor hazırlanması için baskı kurulmasının gerekeceğini vurguladı.

HUKUKUN VE ADALETİN TEMELİ

İmamoğlu, yargının işleyişini sorgulamanın ifade özgürlüğü kapsamında korunduğunu belirtti. “Adil yargılanma hakkı her vatandaşımızın sahip olduğu anayasal temel bir haktır” dedi. Hz. Ali’nin sözlerine atıfta bulunarak, zulmü duyurmanın önemine dikkat çekti. İmamoğlu, memleketin birliği ve huzurunu koruma çabisında olduklarını ifade etti. “Çünkü Atatürk, cumhuriyetimizi ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ düsturuyla kurdu” dedi. Bu düsturla hareket ettiklerine inandığını vurguladı.