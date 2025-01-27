İmamoğlu’na Bilirkişi Açıklaması Sonrası Soruşturma

İMAMOĞLU’NA SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişi Satışmış Büyükcanayakın ile ilgili bilgiler paylaştığı konuşmasından dolayı soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır” denildi. Açıklamanın devamında, “Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün içerisinde Saraçhane’de yaptığı konuşmada bazı hukuksuzluklar ve soruşturmalar hakkında bilgiler verdi. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir ihale yüzünden hakkında dava açıldığını belirten İmamoğlu, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’ın “olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu” ifade etti. İmamoğlu, “Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın” diyerek eleştirilerini sürdürdü, “Arkasında çok güvendiği kişiler var. Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara” dedi.

AKIN GÜRLEK’İ ELEŞTİRDİ

Geçtiğimiz hafta katıldığı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli’nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef alan İmamoğlu, “Bak Başsavcı, sana söylüyorum: Biz var ya, senin evlatlarını bile, -sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de- senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için, seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, bu süreçte: “Kötü niyetli insanlardan bu memleketi temizlemek zorundayız sevgili dostlarım. Başka yolu yok bu işin. Buna mecburuz. Buna mecburuz ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki başaracağız kardeşim. Net olarak başaracağız” diye belirtti. İmamoğlu’nun bu sözlerini takiben İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.