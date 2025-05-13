İmamoğlu’na Diploması İptal Edildi

EKREM İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASININ İPTALİ

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin bir tebliğ yazısı gönderdi. Yazıda, “Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No’lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir.” denildi.

İHBAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair gelen ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapordaki tespitler sebebiyle “resmi belgede sahtecilik” suçundan bir soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesine yazı göndererek, İmamoğlu’nun diplomasının dayanak gösterildiği işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli adımların hızlı bir şekilde atılması talep edilmişti.

PATLAYICI AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesince 18 Mart’ta yapılan duyuruda, Ekrem İmamoğlu’nun da içerisinde bulunduğu 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmesine karar verildiği bildirildi. İmamoğlu’nun diploma bilgileri ise 6 Mayıs’ta üniversitenin veri tabanından kaldırıldı.