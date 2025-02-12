İmamoğlu’na Hapis Talebiyle Dava Açıldı

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İmamoğlu’nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek’e yönelik suç içerikli ifadeler kullandığı belirlenmesi üzerine hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 11 Nisan’da yapılmasına karar verdi.

İDDİANAME İÇERİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek “mağdur” sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, İmamoğlu’nun katıldığı bir panelde kullandığı ifadelerin suç içerikli olduğu tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydediliyor. Gürlek’in terör örgütlerinin çeşitli basın ve sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğraflarının yayımlanarak tehdit edildiğine dikkat çekiliyor. İmamoğlu’nun konuşmasıyla Gürlek’i hedef göstererek “terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme” suçunu işlediği ifade ediliyor.

KÜÇÜLTÜCÜ İFADELER TESPİT EDİLDİ

İddianamede, İmamoğlu’nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren Başsavcı Akın Gürlek’i küçük düşürmeye yönelik ve küçültücü bir ifade niteliğinde olduğu vurgulanıyor. Bu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığına, eylemin ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığına işaret ediliyor.

TEHDİT SUÇU UNSURU

İmamoğlu’nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı, zarar verme veya kötülüğe uğratma amacı taşıyan ifadeler kullanıldığı aktarılıyor. İddianamede, “Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu, bu haliyle şüphelinin tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır.” değerlendirmesi yer alıyor.

SUÇLAMALAR VE TALEPLER

İki olay bir arada değerlendirildiğinde, İmamoğlu’nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor. İddianamede, İmamoğlu’nun “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan kişinin, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin bazı kamu görevlerinden yoksun bırakılmasına neden olacağına dair uygulama talep ediliyor.