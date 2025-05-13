İmamoğlu’na Yeni Soruşturma Açıldı

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu’na “Savcılara yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldığı bildiriliyor.

19 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta savcılık ifadesinin ardından İstanbul 10. Sulh Hukuk Hakimliği tarafından tutuklandı. İmamoğlu, hakimlik ifadesinde soruşturmayı yürüten iki savcıyı eleştirmişti.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İmamoğlu hakkında, hakimlik ifadesindeki bazı ifadeleri nedeniyle “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YARIN İFADE VERECEK

Bu yeni soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun yarın Sevgi ile İşleyen Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ifade vereceği belirtiliyor.